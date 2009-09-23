Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
78
-
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
-
Касорла
Санти Касорла
78
-
Росси
Джузеппе Росси
66
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Маркано
Иван Маркано
-
Вента
Хави Вента
-
Пирес
Робер Пирес
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
-
Перейра
Хонатан Перейра
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Диарра
Лассана Диарра
90
-
Изексон
Рикардо Изексон
74'
76
-
Гутиеррез Эрнандез
Хосе Мария Гутиеррез Эрнандез
84
-
Гаго
Фернандо Гаго
90
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
4'
90
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
66
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Гарай
Эсекьель Гарай
-
Дренте
Ройстон Дренте
-
Диарра
Махамаду Диарра
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
-
Бензема
Карим Бензема