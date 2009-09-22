Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
17'
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Перотти
Диего Перотти
25'
64
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Навас
Хесус Навас
70
-
Фабиано
Луис Фабиано
90
-
Негредо
Альваро Негредо
78
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Наварро
Фернандо Наварро
-
Санчес
Серхио Санчес
-
Капель
Диего Капель
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Кануте
Фредерик Кануте
-
Коне
Аруна Коне
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
46
-
Корралес
Энрике Корралес
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Шина
Бруно Шина
90
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Вебо
Пьер Вебо
75
-
Варела
Фернандо Варела
90
-
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
-
Люкс
Герман Люкс
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Адровер
Антони Льюис Адровер
-
Суарес
Марио Суарес
-
Валеро
Борха Валеро
-
Альварес
Хулио Альварес
-
Кейта
Алхассане Кейта