Тенерифе
мин
-
Нуньес
Айтор Нуньес
62
-
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
-
Бельвис
Карлос Бельвис
90
-
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
-
Мартинес
Мануэль Мартинес
90
-
Коме
Даниэль Коме
90
-
Леон
Рикардо Леон
42
-
Мартинес
Роман Мартинес
90
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
90
-
де Сабальса
Рикардо Пересде де Сабальса
62
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
90
Запасные
-
Сакраменту
Тельмариу Сакраменту
-
Сайсар
Гаиска Сайсар
-
Гарсиа
Луис Гарсиа
-
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
-
Алонсо
Микель Алонсо
-
Рамос
Омар Рамос
-
Анхель
Анхель
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Кастильо
Хабьер Кастильо
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Осио
Айтор Осио
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Габилондо
Игор Габилондо
90
-
Йесте
Франсиско Йесте
90
-
Муньяин
Икер Муньяин
46
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
51
-
Сусаета
Маркель Сусаета
90
-
Эчеберриа
Хосеба Эчеберриа
65
Запасные
-
Малда
Ривейро Малда
-
Устариц
Астарлоа Устариц
-
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
-
Лопес
Давид Лопес
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
-
Токеро
Гаиcка Токеро