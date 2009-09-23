Вальядолид
мин
-
Санс
Якобо Санс
90
-
Сантана
Нивалду Сантана
90
-
Барраган
Антонио Барраган
90
-
Арсо
Сезар Арсо
90
-
Прието
Луис Прието
90
-
Сесма
Хонатан Сесма
65
-
Алеман
Наусет Алеман
46
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
-
Рубио
Альваро Рубио
90
-
Фонт
Эктор Фонт
90
-
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш
46
Запасные
-
Вильяр
Хусто Вильяр
-
Бараха
Хавьер Бараха
-
Фернандес
Борха Фернандес
-
Гомес Пасош
Витор Хьюго Гомес Пасош
-
Гонсалез Мартинес
Сисиньо Гонсалез Мартинес
-
Буэно
Альберто Буэно
-
Коста
Диего Коста
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Ойер
Ойер
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
86
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Некунам
Джавад Некунам
72
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
90
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
25'
90
-
Аранда
Карлос Аранда
72
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Де Баррос
Роверсио Де Баррос
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи