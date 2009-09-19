Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
-
Пике
Жерар Пике
74
-
Алвес
Дани Алвес
32'
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
66
-
Кейта
Сейду Кейта
42'
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Анри
Тьерри Анри
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
4'
85
-
Месси
Лионель Месси
17'
90'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Абидаль
Эрик Абидаль
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Иньеста
Андрес Иньеста
-
Туре
Яя Туре
-
Педро
Педро
Атлетико
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Саброза
Симау Саброза
56
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
71
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Родригес
Макси Родригес
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
44'
73
-
Форлан
Диего Форлан
84'
90
Запасные
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Валера
Хуан Валера
-
Коке
Коке
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
-
Сантана
Клебер Сантана
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь