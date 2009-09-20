Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
90
-
Устариц
Астарлоа Устариц
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
59'
66
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Габилондо
Игор Габилондо
90
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
-
Лопес
Давид Лопес
73
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
11'
40'
90
-
Токеро
Гаиcка Токеро
90
Запасные
-
Малда
Ривейро Малда
-
Кастильо
Хабьер Кастильо
-
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
Йесте
Франсиско Йесте
-
Муньяин
Икер Муньяин
-
Сусаета
Маркель Сусаета
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
-
Касорла
Санти Касорла
85'
90
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
17
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
49'
53
-
Росси
Джузеппе Росси
71
-
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Вента
Хави Вента
-
Пирес
Робер Пирес
-
Фустер
Давид Фустер
-
Перейра
Хонатан Перейра
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва