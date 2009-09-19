Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Ойер
Ойер
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
82
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
68
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Де Баррос
Роверсио Де Баррос
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Эспарса
Хокин Эспарса
-
Портильо
Хавьер Портильо
-
Аранда
Карлос Аранда
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
-
Санчес
Серхио Санчес
90
-
Перотти
Диего Перотти
89
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
75
-
Кануте
Фредерик Кануте
76'
90
-
Негредо
Альваро Негредо
37'
70
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Фасио
Федерико Фасио
-
Капель
Диего Капель
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Навас
Хесус Навас
-
Коне
Аруна Коне