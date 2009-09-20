Сарагоса
мин
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
-
Айяла
Роберто Айяла
90
-
Обрадович
Иван Обрадович
87
-
Павон
Франсиско Павон
90
-
Бабич
Марко Бабич
59
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Агилар
Абель Агилар
75
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
90
Запасные
-
Гаффу
Микаель Гаффу
-
Лакрус
Кевин Лакрус
-
Сонго'о
Фрэнк Сонго'о
-
Лопес Вальехо
Хавьер Лопес Вальехо
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Пулидо
Рубен Пулидо
Вальядолид
мин
-
Санс
Якобо Санс
90
-
Лопес
Педро Лопес
90
-
Прието
Луис Прието
90
-
Сантана
Нивалду Сантана
90
-
Арсо
Сезар Арсо
90
-
Фернандес
Борха Фернандес
65
-
Рубио
Альваро Рубио
90
-
Гонсалез Мартинес
Сисиньо Гонсалез Мартинес
56'
90
-
Баррено
Маркос Баррено
4'
69
-
Каноббио
Фабиан Каноббио
81
-
Коста
Диего Коста
90
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Бараха
Хавьер Бараха
-
Барраган
Антонио Барраган
-
Сесма
Хонатан Сесма
-
Гомес Пасош
Витор Хьюго Гомес Пасош
-
Фонт
Эктор Фонт
-
Буэно
Альберто Буэно