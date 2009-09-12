Хетафе
мин
-
Устари
Оскар Устари
90
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Кортес
Давид Кортес
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
59
-
Селестини
Фабио Селестини
90
-
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
-
Леон
Педро Леон
69
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
-
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
-
Торрес
Мигель Торрес
-
Каскеро
Франциско Каскеро
-
Боатенг
Дерек Боатенг
-
Риос
Педро Риос
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
68
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Суарес
Жеффрен Суарес
58
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
67'
90
-
Педро
Педро
58
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Алвес
Дани Алвес
-
Бускетс
Серхио Бускетс
-
Иньеста
Андрес Иньеста
-
Анри
Тьерри Анри
-
Месси
Лионель Месси