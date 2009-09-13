Тенерифе
мин
-
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
-
Бельвис
Карлос Бельвис
90
-
Луна
Эсекиэль Луна
90
-
Мартинес
Мануэль Мартинес
90
-
Бертран
Марк Бертран
90
-
Коме
Даниэль Коме
83
-
Леон
Рикардо Леон
63'
90
-
Мартинес
Роман Мартинес
89
-
де Сабальса
Рикардо Пересде де Сабальса
73
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
90
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
48'
90
Запасные
-
Сакраменту
Тельмариу Сакраменту
-
Гарсиа
Луис Гарсиа
-
Сисилиа
Пабло Сисилиа
-
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
-
Рамос
Омар Рамос
-
Алонсо
Микель Алонсо
-
Анхель
Анхель
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
74
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
59
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
52'
82
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Портильо
Хавьер Портильо