Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
58
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
55
-
Росси
Джузеппе Росси
54'
90
-
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Маркано
Иван Маркано
-
Вента
Хави Вента
-
Пирес
Робер Пирес
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
-
Фустер
Давид Фустер
-
Перейра
Хонатан Перейра
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Адровер
Антони Льюис Адровер
65
-
Валеро
Борха Валеро
75'
90
-
Суарес
Марио Суарес
86
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Варела
Фернандо Варела
65
-
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
-
Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Кастро
Гонсало Кастро
-
Шина
Бруно Шина
-
Кейта
Алхассане Кейта
-
Касадесус
Виктор Касадесус