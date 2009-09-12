Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Конко
Абдулай Конко
8'
90
-
Перотти
Диего Перотти
58'
78
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
59
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
45'
86'
90
-
Негредо
Альваро Негредо
65
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Наварро
Фернандо Наварро
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
-
Капель
Диего Капель
-
Душер
Альдо Душер
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Акоста
Лаутаро Акоста
-
Коне
Аруна Коне
Сарагоса
мин
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
-
Бабич
Марко Бабич
90
-
Агуадо
Пабло Амо Агуадо
90
-
Айяла
Роберто Айяла
90
-
Лагуардия
Виктор Лагуардия
90
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
68
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
62
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
35'
90
-
Уче
Икечукву Уче
43
Запасные
-
Лакрус
Кевин Лакрус
-
Сонго'о
Фрэнк Сонго'о
-
Лопес Вальехо
Хавьер Лопес Вальехо
-
Обрадович
Иван Обрадович
-
Павон
Франсиско Павон
-
Агилар
Абель Агилар
-
Эррера
Андер Эррера