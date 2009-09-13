Вальядолид
мин
-
Санс
Якобо Санс
90
-
Маркос
Альберто Маркос
38
-
Бараха
Хавьер Бараха
90
-
Прието
Луис Прието
90
-
Лопес
Педро Лопес
90
-
Сесма
Хонатан Сесма
46
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
-
Рубио
Альваро Рубио
90
-
Каноббио
Фабиан Каноббио
63
-
Алеман
Наусет Алеман
29'
90
-
Коста
Диего Коста
90
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Бершиче
Юри Бершиче
-
Арсо
Сезар Арсо
-
Фернандес
Борха Фернандес
-
Фонт
Эктор Фонт
-
Баррено
Маркос Баррено
-
Буэно
Альберто Буэно
-
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш
Валенсия
мин
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
90
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Мигел
Луис Мигел
90
-
Мата
Хуан Мата
45'
90
-
Марчена
Карлос Марчена
46
-
Банега
Эвер Банега
90
-
Сильва
Давид Сильва
9'
80
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
62
-
Вилья
Давид Вилья
34'
55'
90
Запасные
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Альба
Жорди Альба
-
Матье
Жереми Матье
-
Наварро
Давид Наварро
-
Мичел
Мичел
-
Хоакин
Хоакин
-
Альбельда
Давид Альбельда
-
Жигич
Никола Жигич