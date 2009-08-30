Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
62
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
38'
90
-
Аранда
Карлос Аранда
72
Запасные
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Франциско Хосе
Кико
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
71
-
Сенна
Маркос Сенна
29
-
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
-
Касорла
Санти Касорла
34'
90
-
Росси
Джузеппе Росси
58
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Фуэнтес
Фабрицио Фуэнтес
-
Вента
Хави Вента
-
Пирес
Робер Пирес
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
-
Перейра
Хонатан Перейра
-
Льоренте
Хосеба Льоренте