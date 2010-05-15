Лорьян
мин
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
52
-
Диарра
Сигамари Диарра
76
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Соса
Франко Соса
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Морель
Жереми Морель
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
-
Гамейро
Кевин Гамейро
36'
81
-
Ваируа
Марама Ваируа
90
Запасные
-
Сакуваа
Жонас Сакуваа
-
Жентон
Бенжамин Жентон
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
-
Бурийон
Грегори Бурийон
-
Жуффре
Ян Жуффре
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
32'
82
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
69
-
Жерве Яо
Жервиньо
90
-
Де Мело
Тулио Де Мело
60
Запасные
-
Бутель
Людовик Бутель
-
Плестан
Николя Плестан
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Фро
Пьер-Ален Фро
-
Туре
Ларсен Туре