Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
62
-
Макун
Жан Макун
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
66'
90
-
Гову
Сидней Гову
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
-
Гомис
Бафетимби Гомис
44'
61
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Бодмер
Матье Бодмер
-
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
-
Ловрен
Деян Ловрен
-
Бастос
Мишел Бастос
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
Ле Ман
мин
-
Овоно
Дидье Овоно
90
-
Бухур
Самуэль Бухур
90
-
Лувьон
Сирияк Лувьон
90
-
Сердан
Грегори Сердан
90
-
Вагуэ
Мамаду Вагуэ
90
-
Бааль
Людовик Бааль
90
-
Томас
Фредерик Томас
90
-
Лорьо
Гийом Лорьо
90
-
Доссеви
Матье Доссеви
79
-
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
83
-
Майга
Модибо Майга
70
Запасные
-
Сиссе
Фуссейни Сиссе
-
Стремстад
Фредрик Стремстад
-
Хельстад
Торстен Хельстад
-
Макаридзе
Георгий Макаридзе
-
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
-
Абди
Альмен Абди
-
Уали
Идир Уали