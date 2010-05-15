Нанси
мин
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
90
-
Леметр
Рейнальд Леметр
90
-
Макалусо
Дамиан Макалусо
90
-
Сами
Жоэль Сами
36
-
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
-
Бризон
Жонатан Бризон
90
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
-
Беренге
Паскаль Беренге
90
-
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу
72
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
39'
90
Запасные
-
Бакар
Джамель Бакар
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
-
Маранж
Флориан Маранж
-
Лотье
Жордан Лотье
-
Айите
Флойд Айите
-
Ка
Бокунджи Ка
Валансьен
мин
-
Бальде
Дианбобо Бальде
90
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
65'
90
-
Бонг
Гаэтан Бонг
90
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
-
Саез
Жозе Саез
90
-
Коад
Рено Коад
87
-
Кадир
Фуед Кадир
90
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
Запасные
-
Уимби
Грэгори Уимби
-
Тьене
Сиака Тьене
-
Абардонадо
Жак Абардонадо
-
Нам
Те-Хе Нам
-
Шебо
Филип Шебо
-
Одель
Жоан Одель