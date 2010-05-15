Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
90
-
Гаке
Исмаэль Гаке
90
-
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
90
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
90
-
Мунье
Антони Мунье
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Сабле
Жульен Сабле
90
-
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Траоре
Махамане Траоре
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
-
Багайоко
Мамаду Багайоко
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Беналуан
Йоан Беналуан
90
-
Перрен
Лоик Перрен
90
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Откер
Йоан Откер
90
-
Сако
Бакари Сако
90
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
90
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
90
-
Саади
Идрисс Саади
90
Запасные
-
Кулибали
Папе Абдулай Кулибали
-
Файе
Маодомалик Файе
-
Варро
Седрик Варро
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
-
Фернандес
Аугусто Фернандес