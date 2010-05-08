Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Тьене
Сиака Тьене
62
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Матер
Руди Матер
29
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Кадир
Фуед Кадир
90
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Бонг
Гаэтан Бонг
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
-
Коад
Рено Коад
79'
82
Запасные
-
Бальде
Дианбобо Бальде
-
Нди-Ассембе
Гай Нди-Ассембе
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
-
Абардонадо
Жак Абардонадо
-
Данич
Гаэль Данич
-
Саез
Жозе Саез
-
Одель
Жоан Одель
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Гассама
Ламин Гассама
56
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
73
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
16'
90
-
Гову
Сидней Гову
81
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
-
Макун
Жан Макун
90
Запасные
-
Тафе
Яннис Тафе
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
-
Бастос
Мишел Бастос
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Гренье
Клеман Гренье
-
Гомис
Бафетимби Гомис