Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Лерой
Жером Лерой
60'
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
Марво
Сильвен Марво
66'
90
-
Гьян
Асамоа Гьян
89
-
Бриан
Джимми Бриан
73
Запасные
-
Диалло
Абдулайе Диалло
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
-
Теттей
Александер Теттей
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Пажис
Микаэль Пажис
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Бангура
Исмаэль Бангура
Ницца
мин
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
78
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Гаке
Исмаэль Гаке
90
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
77'
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
78
-
Мунье
Антони Мунье
12'
90
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Сабле
Жульен Сабле
90
-
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
-
Ньюадзи
Серж Ньюадзи
-
Куарти
Джонатан Куарти
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
-
Траоре
Махамане Траоре
-
Багайоко
Мамаду Багайоко