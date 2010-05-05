Тулуза
мин
-
Пеле
Йоанн Пеле
90
-
Конгре
Даниэль Конгре
90
-
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Мансаре
Фоде Мансаре
65
-
Табану
Франк Табану
90
-
Капу
Этьенн Капу
90
-
Берсон
Матье Берсон
90
-
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
-
Сирье
Франсуа Сирье
90
-
Казим-Ричардс
Колин Казим-Ричардс
90
Запасные
-
Блондель
Оливье Блондель
-
Фофана
Мохамед Фофана
-
Дево
Энтони Дево
-
Регаттен
Адриен Регаттен
-
Дидо
Этьен Дидо
-
Машаду
Паулу Машаду
-
Браатен
Даниэль Браатен
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Рами
Адиль Рами
84
-
Азар
Эден Азар
89
-
Кабай
Йоан Кабай
34'
90
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
48'
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
77
-
Де Мело
Тулио Де Мело
90
Запасные
-
Бутель
Людовик Бутель
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Плестан
Николя Плестан
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Фро
Пьер-Ален Фро
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг