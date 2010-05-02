Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Азар
Эден Азар
67
-
Кабай
Йоан Кабай
33'
88
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
35'
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
49'
73
Запасные
-
Бутель
Людовик Бутель
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Кошта
Рикарду Кошта
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Де Мело
Тулио Де Мело
-
Туре
Ларсен Туре
Нанси
мин
-
Малонга
Крис Малонга
54'
90
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
90
-
Леметр
Рейнальд Леметр
90
-
Луис
Андре Луис
90
-
Лотье
Жордан Лотье
90
-
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
-
Беренге
Паскаль Беренге
90
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
46
-
Ка
Бокунджи Ка
78
-
Диа
Иссиар Диа
90
Запасные
-
Бакар
Джамель Бакар
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
-
Маранж
Флориан Маранж
-
Макалусо
Дамиан Макалусо
-
Бризон
Жонатан Бризон
-
Диаките
Самба Диаките
-
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу