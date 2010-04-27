Монако
мин
-
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
90
-
Траоре
Джими Траоре
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
90
-
Коста
Эдуардо Коста
90
-
Мангани
Томас Мангани
90
-
Пино
Хуан Пабло Пино
78
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
63
-
Пак
Чу-Юн Пак
37
Запасные
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Муратори
Винсан Муратори
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
-
Перейра да Силва
Адриано Перейра да Силва
-
Кутадье
Матье Кутадье
-
Маазу
Мусса Маазу
-
Сагбо
Янник Сагбо
Ле Ман
мин
-
Хельстад
Торстен Хельстад
66
-
Овоно
Дидье Овоно
90
-
Бухур
Самуэль Бухур
90
-
Жедер
Антонио Жедер
90
-
Лувьон
Сирияк Лувьон
90
-
Паулу
Жоау Паулу
90
-
Лама
Ролан Лама
82
-
Томас
Фредерик Томас
90
-
Доссеви
Матье Доссеви
10'
72
-
Нэрри
Мусса Нэрри
90
-
Майга
Модибо Майга
90
Запасные
-
Сиссе
Фуссейни Сиссе
-
Макаридзе
Георгий Макаридзе
-
Корчиа
Себастьен Корчиа
-
Бааль
Людовик Бааль
-
Сердан
Грегори Сердан
-
Абди
Альмен Абди
-
Лорьо
Гийом Лорьо