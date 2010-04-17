Бордо
мин
-
Раме
Ульрих Раме
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
дос Сантос Соуза
Карлос Энрике дос Сантос Соуза
90
-
Сане
Людовик Сане
90
-
Шальме
Матье Шальме
90
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Плашил
Ярослав Плашил
62'
90
-
Савье
Анри Савье
60
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
-
Шамах
Маруан Шамах
25'
90
-
Гуффран
Йоан Гуффран
67
Запасные
-
Фарноль
Фабьен Фарноль
-
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
-
Сиани
Микаэль Сиани
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
-
Траоре
Абду Траоре
-
Белльон
Давид Белльон
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
71'
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Бастос
Мишел Бастос
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
55'
81
-
Гову
Сидней Гову
46
-
Гомис
Бафетимби Гомис
67
Запасные
-
Беральдо
Андерсон Клебер Беральдо
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Гренье
Клеман Гренье
-
Лопес
Лисандро Лопес