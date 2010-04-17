Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Лерой
Жером Лерой
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Марво
Сильвен Марво
90
-
Бриан
Джимми Бриан
86
-
Бангура
Исмаэль Бангура
58
Запасные
-
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Сов
Мусса Сов
Нанси
мин
-
Бакар
Джамель Бакар
70
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
90
-
Леметр
Рейнальд Леметр
90
-
Луис
Андре Луис
90
-
Лотье
Жордан Лотье
72
-
Сами
Жоэль Сами
90
-
Траоре
Бакайе Траоре
84
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Бризон
Жонатан Бризон
90
-
Беренге
Паскаль Беренге
90
-
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу
90
Запасные
-
Малонга
Крис Малонга
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
-
Маранж
Флориан Маранж
-
Диаките
Самба Диаките
-
Ка
Бокунджи Ка
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
-
Диа
Иссиар Диа