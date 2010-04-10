Лорьян
мин
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
84
-
Диарра
Сигамари Диарра
13'
90
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Соса
Франко Соса
90
-
Морель
Жереми Морель
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
-
Гамейро
Кевин Гамейро
90
-
Ваируа
Марама Ваируа
78
Запасные
-
Жентон
Бенжамин Жентон
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
-
Бурийон
Грегори Бурийон
-
Мансури
Язид Мансури
Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Данзе
Ромен Данзе
42'
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
46
-
Марво
Сильвен Марво
90
-
Гьян
Асамоа Гьян
37
-
Бриан
Джимми Бриан
81
Запасные
-
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Лерой
Жером Лерой
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Сов
Мусса Сов
-
Бангура
Исмаэль Бангура