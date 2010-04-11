Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
71'
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Ловрен
Деян Ловрен
51
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
90
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
57
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Гоналон
Максим Гоналон
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Бодмер
Матье Бодмер
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Бастос
Мишел Бастос
-
Гренье
Клеман Гренье
-
Гомис
Бафетимби Гомис
-
Гову
Сидней Гову
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Рами
Адиль Рами
56
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Азар
Эден Азар
73
-
Жерве Яо
Жервиньо
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
62'
83
Запасные
-
Бутель
Людовик Бутель
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Шеджу
Орельен Шеджу
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Де Мело
Тулио Де Мело
-
Туре
Ларсен Туре