Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Траоре
Джими Траоре
46
-
Муратори
Винсан Муратори
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
61'
90
-
Мангани
Томас Мангани
90
-
Аруна
Лукман Аруна
80
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
90
-
Пак
Чу-Юн Пак
66
Запасные
-
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
-
Лоло
Игор Лоло
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
-
Кутадье
Матье Кутадье
-
Пино
Хуан Пабло Пино
-
Маазу
Мусса Маазу
-
Сагбо
Янник Сагбо
Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
82
-
Бонг
Гаэтан Бонг
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
37'
90
-
Матер
Руди Матер
90
-
Данич
Гаэль Данич
90
-
Кадир
Фуед Кадир
90
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Самасса
Мамаду Самасса
79
-
Одель
Жоан Одель
74
Запасные
-
Нди-Ассембе
Гай Нди-Ассембе
-
Абардонадо
Жак Абардонадо
-
Нам
Те-Хе Нам
-
Шебо
Филип Шебо
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
-
Бангура
Амара Бангура