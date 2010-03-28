Ле Ман
мин
-
Овоно
Дидье Овоно
90
-
Сердан
Грегори Сердан
90
-
Бааль
Людовик Бааль
90
-
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
-
Паулу
Жоау Паулу
90
-
Лама
Ролан Лама
85
-
Томас
Фредерик Томас
90
-
Гулон
Гарольд Гулон
78
-
Доссеви
Матье Доссеви
58'
90
-
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
90
-
Майга
Модибо Майга
73
Запасные
-
Хельстад
Торстен Хельстад
-
Сиссе
Фуссейни Сиссе
-
Макаридзе
Георгий Макаридзе
-
Бухур
Самуэль Бухур
-
Лувьон
Сирияк Лувьон
-
Вагуэ
Мамаду Вагуэ
-
Абди
Альмен Абди
Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
Марво
Сильвен Марво
83
-
Бангура
Исмаэль Бангура
51'
68
-
Бриан
Джимми Бриан
74'
86'
83
Запасные
-
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
-
Данзе
Ромен Данзе
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Лерой
Жером Лерой
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Сов
Мусса Сов