Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
Сане
Людовик Сане
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
42'
90
-
Шальме
Матье Шальме
90
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
67'
71
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
77'
81
-
Гуффран
Йоан Гуффран
71
-
Шамах
Маруан Шамах
90
Запасные
-
Раме
Ульрих Раме
-
дос Сантос Соуза
Карлос Энрике дос Сантос Соуза
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
-
Плашил
Ярослав Плашил
-
Сертик
Грегори Сертик
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
-
Белльон
Давид Белльон
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
31
-
Берья
Франк Берья
90
-
Дюмон
Стефан Дюмон
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
67
-
Азар
Эден Азар
23'
90
-
Туре
Ларсен Туре
75
Запасные
-
Бутель
Людовик Бутель
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Фро
Пьер-Ален Фро
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
-
Жервиньо
Жервиньо