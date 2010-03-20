Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
31'
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Лерой
Жером Лерой
82
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Бриан
Джимми Бриан
90
-
Бангура
Исмаэль Бангура
70
-
Гьян
Асамоа Гьян
35'
46'
73
Запасные
-
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
-
Данзе
Ромен Данзе
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Сов
Мусса Сов
Тулуза
мин
-
Пеле
Йоанн Пеле
46
-
Конгре
Даниэль Конгре
90
-
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
-
Четто
Мауро Четто
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Табану
Франк Табану
78
-
Капу
Этьенн Капу
90
-
Машаду
Паулу Машаду
46
-
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
-
Браатен
Даниэль Браатен
51'
90
-
Казим-Ричардс
Колин Казим-Ричардс
90
Запасные
-
Валверде
Матье Валверде
-
Фофана
Мохамед Фофана
-
де Лоуза
Луан Мишел де Лоуза
-
Регаттен
Адриен Регаттен
-
Дидо
Этьен Дидо
-
Берсон
Матье Берсон
-
Сирье
Франсуа Сирье