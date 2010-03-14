Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Тьене
Сиака Тьене
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Матер
Руди Матер
90
-
Данич
Гаэль Данич
57
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Саез
Жозе Саез
66
-
Гомис
Реми Гомис
46
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
Запасные
-
Нди-Ассембе
Гай Нди-Ассембе
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
-
Бонг
Гаэтан Бонг
-
Коад
Рено Коад
-
Кадир
Фуед Кадир
-
Шебо
Филип Шебо
-
Одель
Жоан Одель
Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Марво
Сильвен Марво
26'
84
-
Гьян
Асамоа Гьян
39'
72
-
Бриан
Джимми Бриан
90
Запасные
-
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
-
Данзе
Ромен Данзе
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Сов
Мусса Сов
-
Бангура
Исмаэль Бангура