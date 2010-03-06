Булонь
мин
-
Леконт
Энтони Леконт
90
-
Лорка
Хуан Лорка
62
-
Кювилье
Александр Кювилье
90
-
Лашор
Йоанн Лашор
90
-
Агуази
Лоран Агуази
90
-
Беденик
Жан-Франсуа Беденик
90
-
Беллаид
Хабиб Беллаид
90
-
Марк
Дамьен Марк
90
-
Левек
Дориан Левек
90
-
Да Роша
Фредерик Да Роша
90
-
Капо
Оливье Капо
90
Запасные
-
Дюкатель
Гийом Дюкатель
-
Рамаре
Йохан Рамаре
-
Борн
Гийом Борн
-
Робер
Фабьен Робер
-
Баге
Флориан Баге
-
Сумаре
Бакари Сумаре
-
Ятабаре
Мустафа Ятабаре
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Бодмер
Матье Бодмер
59
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Бастос
Мишел Бастос
82
-
Макун
Жан Макун
90
-
Гову
Сидней Гову
58
-
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Ловрен
Деян Ловрен
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Тулалан
Жереми Тулалан
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Лопес
Лисандро Лопес