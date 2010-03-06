Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
28'
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Лерой
Жером Лерой
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Марво
Сильвен Марво
85
-
Бриан
Джимми Бриан
90
Запасные
-
Диалло
Абдулайе Диалло
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Бангура
Исмаэль Бангура
-
Сов
Мусса Сов
Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Траоре
Джими Траоре
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
90
-
Перес
Диего Перес
42
-
Кутадье
Матье Кутадье
88
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
90
-
Маазу
Мусса Маазу
46
Запасные
-
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
-
Лоло
Игор Лоло
-
Муратори
Винсан Муратори
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
-
Молло
Йоан Молло
-
Мангани
Томас Мангани
-
Пак
Чу-Юн Пак