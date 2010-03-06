Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
7'
90
-
Гаке
Исмаэль Гаке
90
-
Апам
Онуекачи Апам
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
63
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
-
Дигар
Дидье Дигар
90
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
37'
90
-
Багайоко
Мамаду Багайоко
90
-
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
-
Мунье
Антони Мунье
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
-
Сабле
Жульен Сабле
-
Поте
Микаэль Поте
Нанси
мин
-
Бакар
Джамель Бакар
5'
90
-
Малонга
Крис Малонга
76
-
Уадду
Абдеслам Уадду
53
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
90
-
Леметр
Рейнальд Леметр
90
-
Луис
Андре Луис
90
-
Лотье
Жордан Лотье
90
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
82
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Бризон
Жонатан Бризон
27'
90
-
Беренге
Паскаль Беренге
90
Запасные
-
Кюрбело
Гастон Кюрбело
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
-
Сами
Жоэль Сами
-
Ка
Бокунджи Ка
-
Айите
Флойд Айите
-
Траоре
Бакайе Траоре
-
Диа
Иссиар Диа