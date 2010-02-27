Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
81
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Макун
Жан Макун
90
-
Бастос
Мишел Бастос
69
-
Гову
Сидней Гову
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
10'
87
Запасные
-
Тафе
Яннис Тафе
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Бодмер
Матье Бодмер
-
Ловрен
Деян Ловрен
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
Гомис
Бафетимби Гомис
Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
78
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
90
-
Апам
Онуекачи Апам
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Дигар
Дидье Дигар
90
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
-
Реми
Лоик Реми
90
-
Сабле
Жульен Сабле
79
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
90
-
Багайоко
Мамаду Багайоко
46
Запасные
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Гаке
Исмаэль Гаке
-
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
-
Мунье
Антони Мунье
-
Кулибали
Кафумба Кулибали