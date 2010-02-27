Монпелье
мин
-
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
-
Женешам
Сирил Женешам
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
55
-
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
-
Пито
Ромейн Пито
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Марво
Жорис Марво
25'
37'
90
-
Аит-Фана
Карим Аит-Фана
74
-
Камара
Сулейман Камара
83'
90
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
Запасные
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Компан
Лилиан Компан
-
Пьонье
Лоран Пьонье
-
Коллен
Ксавье Коллен
-
Дернес
Жоффрей Дернес
-
Лякомб
Грегори Лякомб
-
Саихи
Жамель Саихи
-
Бельханда
Юнес Бельханда
Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Марво
Сильвен Марво
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
89
-
Лерой
Жером Лерой
90
-
Бриан
Джимми Бриан
70'
90
-
Гьян
Асамоа Гьян
90
Запасные
-
Диалло
Абдулайе Диалло
-
Данзе
Ромен Данзе
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Сов
Мусса Сов
-
Бангура
Исмаэль Бангура