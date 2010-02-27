Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Тьене
Сиака Тьене
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Матер
Руди Матер
90
-
Данич
Гаэль Данич
63
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Саез
Жозе Саез
69
-
Коад
Рено Коад
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
84
Запасные
-
Нди-Ассембе
Гай Нди-Ассембе
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
-
Бонг
Гаэтан Бонг
-
Абардонадо
Жак Абардонадо
-
Кадир
Фуед Кадир
-
Гомис
Реми Гомис
-
Одель
Жоан Одель
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Беналуан
Йоан Беналуан
90
-
Перрен
Лоик Перрен
85
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Сако
Бакари Сако
90
-
Фернандес
Аугусто Фернандес
56
-
Саного
Бубакар Саного
69
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
90
Запасные
-
Планте
Венсан Планте
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
-
Фернандес
Желсон Фернандес
-
Откер
Йоан Откер
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер