Ланс
мин
-
Яхья
Аладьин Яхья
90
-
Рунье
Ведран Рунье
90
-
Рамос
Марко Рамос
90
-
Бедимо
Анри Бедимо
52'
90
-
Шелье
Эрик Шелье
90
-
Демон
Йохан Демон
90
-
Ковачевич
Ненад Ковачевич
90
-
Армаш
Адиль Армаш
79
-
Джемаа
Иссам Джемаа
31'
87
-
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
Запасные
-
Касрауи
Хамди Касрауи
-
Сартр
Ромен Сартр
-
Соу
Самба Соу
-
Букари
Абдулразак Букари
-
Маулида
Туафилу Маулида
-
дос Сантос
Эдуардо Риберо дос Сантос
Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Траоре
Джими Траоре
90
-
Муратори
Винсан Муратори
90
-
Лоло
Игор Лоло
46
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
90
-
Коста
Эдуардо Коста
57
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
70
-
Перес
Диего Перес
90
-
Маазу
Мусса Маазу
90
Запасные
-
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
-
Аруна
Лукман Аруна
-
Мангани
Томас Мангани
-
Молло
Йоан Молло
-
Пино
Хуан Пабло Пино
-
Сагбо
Янник Сагбо