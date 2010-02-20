Сент-Этьен
мин
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Жано
Жереми Жано
90
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Диакате
Папе Диакате
90
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Беналуан
Йоан Беналуан
90
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Перрен
Лоик Перрен
90
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Дабо
Мухамаду Дабо
90
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Сако
Бакари Сако
71
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Пайет
Димитри Пайет
90
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Фернандес
Желсон Фернандес
90
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Матюиди
Блейз Матюиди
90
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Бергессио
Гонсало Бергессио
78
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Саного
Бубакар Саного
71
Запасные
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Планте
Венсан Планте
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Монсоро
Сильвен Монсоро
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Фернандес
Аугусто Фернандес
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Откер
Йоан Откер
-
Миральяс
Кевин Миральяс
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Ривьер
Эммануэль Ривьер
Монпелье
мин
-
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
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Спахич
Эмир Спахич
90
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Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
-
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
90
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Марво
Жорис Марво
90
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Пито
Ромейн Пито
83
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Бельханда
Юнес Бельханда
58
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Коста
Тино Коста
62
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Женешам
Сирил Женешам
90
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Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
-
Камара
Сулейман Камара
90
Запасные
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Компан
Лилиан Компан
-
Пьонье
Лоран Пьонье
-
Коллен
Ксавье Коллен
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Дернес
Жоффрей Дернес
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Лякомб
Грегори Лякомб
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Саихи
Жамель Саихи
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Аит-Фана
Карим Аит-Фана