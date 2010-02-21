Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Лерой
Жером Лерой
26'
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
Марво
Сильвен Марво
90
-
Гьян
Асамоа Гьян
72
-
Бангура
Исмаэль Бангура
46
Запасные
-
Диалло
Абдулайе Диалло
-
Данзе
Ромен Данзе
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Теттей
Александер Теттей
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Бриан
Джимми Бриан
-
Сов
Мусса Сов
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
10'
81
-
Жерве Яо
Жервиньо
38
Запасные
-
Бутель
Людовик Бутель
-
Суаре
Папе Суаре
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Туре
Ларсен Туре
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг