Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
-
Бонг
Гаэтан Бонг
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Матер
Руди Матер
51'
90
-
Данич
Гаэль Данич
90
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Саез
Жозе Саез
90
-
Кадир
Фуед Кадир
90
Запасные
-
Лека
Жан-Луис Лека
-
Тьене
Сиака Тьене
-
Абардонадо
Жак Абардонадо
-
Коад
Рено Коад
-
Гомис
Реми Гомис
-
Шебо
Филип Шебо
-
Бангура
Амара Бангура
Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
90
-
Апам
Онуекачи Апам
90
-
Траоре
Махамане Траоре
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
-
Дигар
Дидье Дигар
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Реми
Лоик Реми
90
-
Поте
Микаэль Поте
90
Запасные
-
Кантарей
Ален Кантарей
-
Моро
Жереми Моро
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
-
Мунье
Антони Мунье
-
Сабле
Жульен Сабле