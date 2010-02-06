Ницца
мин
-
Кантарей
Ален Кантарей
90
-
Летизи
Лионель Летизи
90
-
Апам
Онуекачи Апам
90
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
77
-
Дигар
Дидье Дигар
90
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
17'
72
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Реми
Лоик Реми
90
-
Поте
Микаэль Поте
90
Запасные
-
Моро
Жереми Моро
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
-
Траоре
Махамане Траоре
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
-
Мунье
Антони Мунье
-
Сабле
Жульен Сабле
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Азар
Эден Азар
61
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
62
-
Жерве Яо
Жервиньо
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
79
Запасные
-
Бутель
Людовик Бутель
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Кошта
Рикарду Кошта
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Де Мело
Тулио Де Мело
-
Туре
Ларсен Туре