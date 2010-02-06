Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Лерой
Жером Лерой
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Марво
Сильвен Марво
4'
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
46
-
Бриан
Джимми Бриан
18'
75
-
Бангура
Исмаэль Бангура
48'
69
Запасные
-
Диалло
Абдулайе Диалло
-
Данзе
Ромен Данзе
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Теттей
Александер Теттей
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Гьян
Асамоа Гьян
-
Сов
Мусса Сов
Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Планюс
Марк Планюс
90
-
Шальме
Матье Шальме
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
Диарра
Алу Диарра
16
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
-
Плашил
Ярослав Плашил
90
-
Шамах
Маруан Шамах
90
-
Гуффран
Йоан Гуффран
62'
90
Запасные
-
Раме
Ульрих Раме
-
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
-
Сане
Людовик Сане
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
-
Сертик
Грегори Сертик
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги