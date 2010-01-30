Ле Ман
мин
-
Овоно
Дидье Овоно
90
-
Жедер
Антонио Жедер
90
-
Сердан
Грегори Сердан
90
-
Бааль
Людовик Бааль
90
-
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
-
Лама
Ролан Лама
64
-
Томас
Фредерик Томас
90
-
Лорьо
Гийом Лорьо
83
-
Абди
Альмен Абди
76
-
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
90
-
Уали
Идир Уали
70'
90
Запасные
-
Хельстад
Торстен Хельстад
-
Рош
Родольф Рош
-
Бухур
Самуэль Бухур
-
Лувьон
Сирияк Лувьон
-
Гулон
Гарольд Гулон
-
Доссеви
Матье Доссеви
-
Майга
Модибо Майга
Тулуза
мин
-
Валверде
Матье Валверде
90
-
Конгре
Даниэль Конгре
90
-
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
-
Четто
Мауро Четто
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
де Лоуза
Луан Мишел де Лоуза
90
-
Машаду
Паулу Машаду
52'
88
-
Капу
Этьенн Капу
90
-
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
-
Браатен
Даниэль Браатен
61
-
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
62'
90
Запасные
-
Дюпуи
Кевин Дюпуи
-
Лусталло
Энтони Лусталло
-
Фофана
Мохамед Фофана
-
Берсон
Матье Берсон
-
Дидо
Этьен Дидо
-
Сирье
Франсуа Сирье
-
Казим-Ричардс
Колин Казим-Ричардс