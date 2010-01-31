Лион
мин
-
Веркутр
Реми Веркутр
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
78
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
81'
90
-
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
65
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
-
Гомис
Бафетимби Гомис
77'
90
-
Гову
Сидней Гову
90
Запасные
-
Арток
Жоан Арток
-
Тафе
Яннис Тафе
-
Ревейер
Антони Ревейер
-
Бастос
Мишел Бастос
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Макун
Жан Макун
-
Гоналон
Максим Гоналон
ПСЖ
мин
-
Эдель
Апула Эдель
90
-
Арман
Сильвен Арман
90
-
Сахо
Мамаду Сахо
90
-
Траоре
Самми Траоре
90
-
де Албукерке
Маркос Венсанио де Албукерке
90
-
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
-
Клеман
Жереми Клеман
86
-
Макелеле
Клод Макелеле
90
-
Жюли
Людовик Жюли
64
-
Оаро
Гийом Оаро
90
-
Эрдинг
Мевлют Эрдинг
10'
73
Запасные
-
Гронден
Вилли Гронден
-
Жалле
Кристоф Жалле
-
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи
-
Санкаре
Юнус Санкаре
-
Шантом
Клеман Шантом
-
Луйиндула
Пеги Луйиндула