Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Траоре
Джими Траоре
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
85
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
62'
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Мангани
Томас Мангани
90
-
Аруна
Лукман Аруна
62
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
90
-
Пак
Чу-Юн Пак
19'
60'
90
Запасные
-
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
-
Лоло
Игор Лоло
-
Муратори
Винсан Муратори
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
-
Молло
Йоан Молло
-
Маазу
Мусса Маазу
-
Сагбо
Янник Сагбо
Ницца
мин
-
Кантарей
Ален Кантарей
90
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
36
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
-
Дигар
Дидье Дигар
80'
90
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
54'
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
67
-
Реми
Лоик Реми
54
-
Поте
Микаэль Поте
90
Запасные
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Сид
Жеральд Сид
-
Траоре
Махамане Траоре
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
-
Мунье
Антони Мунье
-
Сабле
Жульен Сабле