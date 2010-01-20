Булонь
мин
-
Кювилье
Александр Кювилье
58
-
Борн
Гийом Борн
90
-
Лашор
Йоанн Лашор
90
-
Рабуель
Николас Рабуель
90
-
Муссилоу
Мэтт Муссилоу
58
-
Агуази
Лоран Агуази
90
-
Беденик
Жан-Франсуа Беденик
90
-
Беллаид
Хабиб Беллаид
90
-
Марк
Дамьен Марк
90
-
Да Роша
Фредерик Да Роша
64
-
Блаяк
Жереми Блаяк
90
Запасные
-
Робер
Фабьен Робер
-
Каруру
Овиди Каруру
-
Дюкатель
Гийом Дюкатель
-
Леконт
Энтони Леконт
-
Олубайо
Адефеми Олубайо
-
Баге
Флориан Баге
-
Капо
Оливье Капо
Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
-
Бонг
Гаэтан Бонг
50'
90
-
Абардонадо
Жак Абардонадо
90
-
Матер
Руди Матер
65
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Саез
Жозе Саез
90
-
Коад
Рено Коад
25
-
Одель
Жоан Одель
77
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
Запасные
-
Траоре
Моди Траоре
-
Бальде
Дианбобо Бальде
-
Уимби
Грэгори Уимби
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
-
Данич
Гаэль Данич
-
Кадир
Фуед Кадир
-
Шебо
Филип Шебо