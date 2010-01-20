ПСЖ
мин
-
Эдель
Апула Эдель
90
-
Арман
Сильвен Арман
90
-
Камара
Зумана Камара
90
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Сахо
Мамаду Сахо
90
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Жалле
Кристоф Жалле
90
-
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи
90
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Макелеле
Клод Макелеле
86
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Шантом
Клеман Шантом
90
-
Жюли
Людовик Жюли
73
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Луйиндула
Пеги Луйиндула
90
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Эрдинг
Мевлют Эрдинг
90
Запасные
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Гронден
Вилли Гронден
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Траоре
Самми Траоре
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де Албукерке
Маркос Венсанио де Албукерке
-
Санкаре
Юнус Санкаре
-
Клеман
Жереми Клеман
-
Оаро
Гийом Оаро
Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Муратори
Винсан Муратори
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Аруна
Лукман Аруна
76
-
Коста
Эдуардо Коста
90
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
90
-
Пак
Чу-Юн Пак
90
Запасные
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Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
-
Лоло
Игор Лоло
-
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
-
Мангани
Томас Мангани
-
Бюло
Фредерик Бюло
-
Маазу
Мусса Маазу
-
Сагбо
Янник Сагбо