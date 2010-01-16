Нанси
мин
-
Уадду
Абдеслам Уадду
90
-
Малонга
Крис Малонга
90
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
90
-
Маранж
Флориан Маранж
90
-
Луис
Андре Луис
90
-
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
-
Беренге
Паскаль Беренге
90
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
83
-
Диа
Иссиар Диа
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
Запасные
-
Бакар
Джамель Бакар
-
Кюрбело
Гастон Кюрбело
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
-
Леметр
Рейнальд Леметр
-
Макалусо
Дамиан Макалусо
-
Ка
Бокунджи Ка
-
Диаките
Самба Диаките
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
79'
90
-
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
69
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Гомис
Бафетимби Гомис
81
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
Запасные
-
Тафе
Яннис Тафе
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
-
Бастос
Мишел Бастос
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Гову
Сидней Гову